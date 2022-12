Croácia e Marrocos voltam a se enfrentar na Copa: desta vez, vale o terceiro lugar

Apoie o 247

Brasil de Fato - Croácia e Marrocos entram em campo neste sábado (17) para decidir o terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar. A partida, com início marcado para 12h (de Brasília), vale um prêmio de consolação para duas das maiores surpresas deste Mundial. E será a segunda vez que as equipes estarão frente à frente no Catar.

Sorteadas para o mesmo grupo, que tinha ainda Bélgica e Canadá, as seleções se enfrentaram logo na estreia e empataram por 0 a 0. Na sequência, foram melhores que as outras duas integrantes da chave e avançaram para o mata-mata.

Curiosamente, esta é a segunda vez seguida que a decisão do terceiro lugar reúne equipes que já tinham se enfrentado na primeira fase de uma Copa do Mundo. Em 2018, Bélgica e Inglaterra, que integravam a mesma chave, também chegaram juntas à semifinal e foram derrotadas. Na ocasião, o terceiro lugar ficou com belgas, que venceram os ingleses por 2 a 0 na disputa pela medalha de bronze.

As campanhas

Primeira colocada do grupo, a equipe de Marrocos chegou às oitavas após vitórias sobre Bélgica (2 a 0) e Canadá (2 a 1). Sem se intimidar, passou nas fases eliminatórias por Espanha (0 a 0 no tempo normal, vitória nos pênaltis) e Portugal (vitória por 1 a 0), antes de perder para a França por 2 a 0.

Os croatas golearam os canadenses (4 a 1) e ficaram no 0 a 0 com os belgas e avançaram na segunda posição. Nas fases eliminatórias, duas classificações nos pênaltis após empates em 1 a 1 com Japão e Brasil. Mas o time não resistiu ao talento de Lionel Messi e foi derrotado por 3 a 0 pela Argentina na semifinal.

Destaques

A Croácia pode ver seu principal jogador se despedir de Copas do Mundo. O meia Luka Modric disse que não pretende se aposentar da seleção, mas é pouco provável que esteja na Copa do Mundo de 2026, quando estará com 40 anos. Comandante do time, ele foi um dos destaques deste Mundial. Em 2018, na Rússia, foi eleito o craque do torneio. Os croatas acabaram com o vice-campeonato.

Já no time de Marrocos, destaque para o goleiro Bono. Jogador do Sevilla, da Espanha, ele despertou interesse de outros grandes clubes europeus, como Bayern de Munique (Alemanha) e Manchester United (Inglaterra) após as excelentes atuações no Catar.

Arbitragem tem brasileiros

O jogo deste sábado terá participação brasileira na equipe de arbitragem. Raphael Claus será o quarto árbitro, enquanto Bruno Pires vai ser o auxiliar responsável por avaliar os lances de impedimento na cabine de arbitragem de vídeo (VAR). O árbitro principal será Abdularhman Al Jassim, do Catar. A partida acontece no estádio Khalifa, o mais antigo e tradicional entre os usados na Copa.

