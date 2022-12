Daniel Alves: 'Messi está em um momento brutal, mas não podemos pensar nas semis'

"Tudo passa pelos pés do Messi", afirmou o jogador brasileiro. "Mas não estamos aqui para escolher adversário", acrescentou edit

247 - O lateral direito Daniel Alves, 39 anos, destacou nesta segunda-feira (5) o grande momento do principal jogador da seleção argentina, Lionel Messi. As declarações do brasileiro foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Tudo passa pelos pés do Messi, está em um momento brutal. É um dos melhores jogadores nesta competição", disse o brasileiro. "Mas não estamos aqui para escolher adversário (...) Não podemos pensar nas semifinais porque estamos nas quartas", acrescentou.

Brasileiros e argentinos podem se enfrentar nas semifinais da Copa no Catar, Oriente Médio, região com partes da África e da Ásia.

O Brasil vai enfrentar a Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h, horário de Brasília (DF). No mesmo dia, às 16h, Argentina e Holanda farão o outro duelo das quartas.

