Dinamarca e Tunísia protagonizam primeiro 0 x 0 da Copa no Catar

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Dinamarca acertou a trave no segundo tempo, ao empatar em 0 x 0 com a Tunísia na estreia no Grupo D da Copa do Mundo no Education City Stadium na terça-feira (22).

Em meio ao barulho estridente dos milhares de torcedores tunisianos nas arquibancadas, Issam Jebali teve um gol anulado por impedimento aos 23 minutos, mas foi a Dinamarca quem deu mais bola para o ataque no primeiro tempo.

Os dinamarqueses aumentaram o ritmo no segundo, com Christian Eriksen disparando um forte chute de pé esquerdo que foi defendido pelo goleiro Aymen Dahmen aos 69 minutos, e Andreas Cornelius acertou a trave com um cabeceamento no escanteio resultante.

A Tunísia defendeu com determinação e ameaçou no contra-ataque enquanto os dinamarqueses lutavam para derrubá-los e, no final, seus torcedores ficaram encantados com o bom preparo do time, que enfrenta a Austrália, enquanto a Dinamarca enfrenta a França.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.