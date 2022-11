Em jogo de cinco gols, Gana vence a Coreia do Sul

Sete minutos após a Coreia alcançar o empate, Gana acabou com as esperanças coreana edit

247 - Em duelo movimentado, a seleção de Gana conquistou seus primeiros três pontos na Copa do Mundo 2022 ao derrotar os coreanos por 3 a 2.Ainda no primeiro tempo, Gana abriu 2 a 0 no placar após duas jogadas áreas. Mohamed Salisu e Mohammed Kudus balançaram as redes da equipe adversária. Já na segunda etapa, Cho-Gue-Sung empatou a partida com dois gols em três minutos.

Sete minutos após a Coreia alcançar o empate, Gana acabou com as esperanças coreana. Assim como no primeiro tempo, Mohammed Kudus foi o responsável por colocar a seleção africana à frente do placar novamente.

Com três pontos na conta, Gana volta a campo na sexta-feira (2), contra o Uruguai. No mesmo dia, a Coreia encara Portugal atrás de sua primeira vitória.

