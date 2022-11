Embolo garante vitória apertada da Suíça sobre Camarões no grupo do Brasil

Camarões foi melhor no primeiro tempo, mas os suíços melhoraram muito na segunda etapa e abriram o placar com um gol bem trabalhado edit

Por Nick Said (Reuters) - Breel Embolo marcou o gol da vitória contra seu país natal, dando à Suíça um triunfo por 1 x 0 sobre Camarões no confronto do Grupo G da Copa do Mundo, no Estádio Al Janoub, nesta quinta-feira.

Embolo marcou após cruzamento rasteiro de Xherdan Shaqiri aos 3 minutos do segundo tempo e não comemorou, enquanto seus companheiros celebravam ao seu redor. O jogador de 25 anos nasceu em Yaoundé, capital de Camarões, mas foi criado na Basileia, na Suíça.

Camarões foi melhor no primeiro tempo e poderia ter saído na frente, já que Karl Toko Ekambi, Eric-Maxim Choupo-Moting e Martin Hongla perderam boas chances contra uma seleção suíça que tinha dificuldades para criar jogadas.

Mas os suíços melhoraram muito no segundo tempo e abriram o placar com um gol bem trabalhado finalizado por Embolo.

Ruben Vargas ainda perdeu uma excelente chance de marcar o segundo, mas foi impedido pelo goleiro André Onana, enquanto Camarões perdia força.

