Empate sem gols garante Croácia nas oitavas de final e elimina a Bélgica

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - A Croácia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar depois de empatar em 0 x 0 com a Bélgica nesta quinta-feira, eliminando da competição a "geração de ouro" de seus rivais europeus.

O resultado permitiu que o time de Zlatko Dalic se classificasse em segundo lugar no Grupo F, atrás do Marrocos, que derrotou o já eliminado Canadá por 2 x 1 na outra partida e garantiu a primeira colocação.

Nenhum dos times acertou chute no alvo no primeiro tempo e a Bélgica colocou o atacante Romelu Lukaku no intervalo, mas foi a Croácia que ganhou vida, com Marcelo Brozovic e Luka Modric obrigando defesas de Thibaut Courtois.

Lukaku acertou a trave com um chute forte de perto, quando a Bélgica pressionava desesperadamente pelo gol que a classificaria, mas a Croácia se manteve firme para estender sua invencibilidade na fase de grupos da Copa do Mundo para seis partidas.

