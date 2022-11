Equador vence Catar na abertura da Copa do Mundo de 2022

Apoie o 247

Agência Brasil - O Equador venceu o Catar por 2 a 0 na tarde deste domingo (20), no horário de Brasília. A partida marcou a abertura da Copa do Mundo de 2022 e foi disputada no estádio Al Bayt, em Al Khor, a aproximadamente 35 quilômetros ao norte de Doha.

Os dois gols da equipe foram marcados pelo atacante Enner Valencia. O primeiro saiu aos 15 minutos da etapa inicial através de uma cobrança de penalidade máxima. O avante deslocou o goleiro Al-Sheeb batendo de perna direita no canto esquerdo. A definição do placar ocorreu aos 30 minutos ainda do primeiro tempo. Do lado direito, Torres cruza na cabeça de Valencia. O artilheiro cabeceou para o chão e superou o arqueiro catari.

Antes disso, logo aos dois minutos de jogo, o mesmo Valencia já tinha balançado a rede. Mas o lance foi invalidado por impedimento em marcação confirmada pelo árbitro Daniele Orsato depois de auxílio do VAR Massimiliano Irrati. O detalhe é que, ainda na etapa inicial, Valencia lesionou o joelho direito e seguiu em campo sem as melhores condições físicas até os 30 minutos do segundo tempo, quando saiu para dar lugar ao volante Cifuentes.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu; os equatorianos administraram a partida e os árabes não tiveram forças para alterar o placar. Com essa vitória, o Equador lidera o grupo A da Copa do Mundo com 3 pontos. A rodada inicial da chave será completada nesta segunda-feira (21) com o jogo entre Senegal e Holanda, a partir das 13h, em Al Thumama, na cidade de Doha.

Além dessa partida, a Copa do Mundo terá ainda outros dois jogos amanhã. Pelo grupo B, Inglaterra e Irã se enfrentam a partir das 10h no Internacional Khalifa e os Estados Unidos pegam a equipe do País de Gales no estádio Ahmad Bin Ali às 16h. O Equador volta a campo na sexta-feira (25) para enfrentar a Holanda, no estádio Internacional Khalifa às 13h. E o Catar fará a segunda partida no mesmo dia a partir das 10h contra Senegal.

