Espanha estreia na Copa com goleada de 7 x 0 contra a Costa Rica

Com a goleada, a Espanha lidera o Grupo E e assusta a seleção da Alemanha, que perdeu para o Japão por 2 x 1 e corre o risco de voltar para casa caso perca da Espanha no domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A seleção espanhola deu um show em sua estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (23), no estádio Al Thumama, pelo Grupo E. Em partida disputada contra a seleção da Costa Rica, os espanhóis cravaram 7 x 0 contra seus adversários da América Central.

Em campo, a seleção da Espanha dominou o jogo, com valorização da posse de bola, troca de passes e contundência. Dani Olmo, Asensio, Ferrán Torres (2), Gavi, Soler e Morata marcaram os gols no “cartão de visitas” dos campeões de 2010.

Com a goleada, a Espanha lidera o Grupo E e assusta a seleção tetracampeão da Alemanha, que perdeu para o Japão por 2 x 1, em partida disputada também nesta quarta, e corre o risco de voltar para casa caso perca da Espanha no domingo (27).

A segunda rodada chave do domingo tem em campo a Costa Rica que tenta reação logo no começo da manhã, às 7h, frente ao Japão, que surpreendeu a Alemanha na estreia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.