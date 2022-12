"Estou em conexão com a jovem geração", diz Tite sobre celebração de gols com jogadores

Apoie o 247

Elcio Ramalho, da RFI - Na véspera da partida contra a Croácia, as comemorações de gols da seleção brasileira foram novamente um dos temas da coletiva desta quinta-feira (8). O treinador Tite voltou a explicar sua participação na celebração com os jogadores: “estou em conexão com eles.”

Os questionamentos continuam diante das imagens que viralizaram de Tite comemorando o gol de Richarlison na vitória contra a Coreia do Sul. O treinador dançou por alguns instantes a “dança do pombo”, usada pelo atacante.

O treinador lamentou ainda os críticos que enxergam nas danças dos jogadores ao comemorar os gols um gesto desrespeitoso em relação aos adversários.

“Eu lastimo muito e não vou ficar fazendo comentários de quem não conhece a história brasileira, a cultura do Brasil, a forma, o jeito de ser de cada um. Então há esses que têm um ruído à parte”, afirmou.

“É a cultura brasileira quando faz um gol e ela não vai desmerecer ninguém porque é a nossa forma de ser, é o nosso jeito de ser e vamos continuar sendo do nosso jeito”, finalizou o assunto.

Danilo e o carinho do torcedor

Ao lado de Tite na coletiva, Danilo disse estar pronto para encarar uma equipe com experiência e craques, sem revelar em qual posição vai entrar no jogo. No entanto, com a ausência de Alex Sandro, ainda sem condições de jogo, o lateral deve entrar na esquerda.

Essa versatilidade contribui para a mudança de percepção da torcida brasileira, que sempre foi muito crítica em relação às convocações do jogador. Um dos motivos era a sua postura demasiadamente defensiva, segundo ele.

“Claro que para mim é muito importante ter o reconhecimento do torcedor brasileiro. Para mim é muito importante ter esse afeto. Nós, jogadores, trabalhamos para isso e isso é uma coisa que massageia certamente o nosso ego”, afirmou”. No entanto, esclareceu que precisou fazer opções. “Durante a minha carreira, tive que escolher focar nas críticas e naquilo que seria falado, ou focar no meu desenvolvimento enquanto jogador e em escolher estratégias e amadurecimento. Amadurecer de forma tática e técnica para poder continuar jogando em alto nível e continuar na seleção brasileira”, explicou.

O lateral demonstrou conhecer bem a Croácia ao citar estatísticas da equipe como os 5 gols marcados nesta Copa e dois sofridos. Danilo também lembrou que os croatas chegaram à final da Copa de 2018 e já alcançaram diversas vezes as fases de quartas de final em seis participações.

“Você tem jogadores do calibre do Modrić, que dispensa comentários, e outros como Kovačić, Brozović, Perisić, jogadores que eu já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra e estão habituados a grandes decisões e grandes encontros. Certamente vai ser uma partida que exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho para que a gente possa ter a felicidade de seguir adiante”, comentou.

