"Família do Hexa”: parentes com 6 dedos nas mãos torcem pelo título

ICL

247 - Parentes residentes em Águas Claras (DF) possuem uma condição genética que em anos de Copa do Mundo os tornam conhecidos como “Família Hexa”. Isso porque cerca de 15 membros nasceram com seis dedos em cada mão e pé. As informações são do portal Metrópoles.

A família Silva, como também é chamada, criou a tradição de brincar com o número de dedos em uma alusão à quantidade de títulos da Seleção Brasileira, que atualmente defende cinco estrelas na camisa.

