Fan Fest da Copa do Mundo volta ao normal após noite de estreia caótica

DOHA (Reuters) - Um dia após as cenas caóticas e confusões que marcaram a noite de abertura das áreas de torcedores na Copa do Mundo do Catar, os organizadores parecem ter aprendido a lição, e otimizado o processo de entrada antes do primeiro jogo do dia , entre Inglaterra e Irã.

A partida de domingo entre o país sede Catar e o Equador teve milhares de torcedores tentando entrar no local, que tem capacidade para 40 mil pessoas, mas na segunda-feira, os organizadores impediram que eles entrassem por vários pontos diferentes para melhor administrar o fluxo de pessoas.

"É bom, eles controlam tudo, porque você sabe bem como estava tumultuado ontem. Eles administram bem, então estou feliz agora - está bem livre", afirmou um torcedor chamado Kirish.

O fan festival está transitório no Parque Al Bidda, uma ampla área verde com vista para os prédios de Doha ao fundo.

Um pequeno público já estava reunido em torno da tela gigante e do palco antes do pontapé inicial, sendo animado por cantores, mas o público aumentou alguns minutos antes do início do jogo.

Um torcedor inglês chamado Dan chegou a tempo para o início da partida, enrolado em uma bandeira da Inglaterra depois de não conseguir ingressos para o jogo no Estádio Internacional Khalifa.

"Eu finalizei alguns trabalhos e corri para chegar aqui para o jogo", disse.

"Eu tentei conseguir ingressos, mas não havia nenhum sobrando. Um casal americano me disse que comprei dois ingressos de manhã, não tenho ideia como!"

