Fifa abre investigação contra Sérvia por bandeira provocativa em jogo contra o Brasil

ANSA - A Fifa abriu uma investigação contra a Associação Sérvia de Futebol pela bandeira com provocação ao Kosovo colocada pela seleção no vestiário do estádio Lusail para o jogo contra o Brasil.

A bandeira que decorou o vestiário dos atletas sérvios tinha o mapa do país sobre o de Kosovo e a frase "sem rendição". Vale destacar que manifestações políticas são proibidas pela Fifa.

A ampla divulgação da imagem foi criticada por diversas pessoas nas redes sociais e a Federação de Futebol do Kosovo (FFK) apresentou uma queixa contra a "retórica chauvinista" da Sérvia.

"Pedimos para que a Fifa aplique rigorosamente as suas regras e puna a federação sérvia por esta ação agressiva e contra os valores que o futebol transmite", declarou a FFK.

O Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008, mas Belgrado não o reconhece como um país independente. Ao mesmo tempo, as tensões aumentam entre os sérvios étnicos e o governo liderados pelos albaneses em Kosovo.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, os jogadores suíços Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri celebraram seus gols diante da Sérvia fazendo uma águia com as mãos, principal símbolo da bandeira da Albânia. A grande maioria da população do Kosovo tem origem albanesa.

