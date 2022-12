Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região formada com partes da Ásia e da África. A seleção brasileira não pode convocar substitutos para os dois jogadores, porque o prazo se encerrou 24 horas antes da estreia no torneio.

Exames realizados após a derrota para Camarões, nessa sexta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos, constataram lesões no joelho direito de ambos os jogadores.

>>> Começam hoje as oitavas de final da Copa 2022

Segundo o Globo Esporte, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a informação. "Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado (03). Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022".

"O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, está em contato com os diretores esportivos de Arsenal e Sevilla para definir se Alex Telles e Gabriel Jesus continuam com o elenco em Doha para continuidade do tratamento ou se retornam aos seus clubes", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.