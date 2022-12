Galvão Bueno manda recado aos bolsonaristas após final da Copa do Mundo: 'essa camisa, da Seleção Brasileira, é de todos nós'

Apoie o 247

247 - O narrador esportivo Galvão Bueno, que neste domingo (18) se despediu do público após a final da Copa do Mundo no Catar, mandou um recado direcionado aos bolsonaristas que se apropriaram da camisa verde e amarela da Seleção Brasileira como um símbolo da extrema direita no país.

“Essa camisa aqui, da seleção brasileira, é de todos nós. Somos um só país. Somos todos brasileiros”, disse o narrador. O recado de Galvão Bueno se soma a uma campanha lançada pela em novembro pela CBF com o objetivo de dissociar a vestimenta da militância bolsonarista.

