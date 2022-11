Holanda marca no fim e vence Senegal por 2 x 0 em estreia na Copa

Com a vitória a Holanda está no topo do grupo ao lado do Equador, próximo adversário dos holandeses na sexta-feira edit

DOHA (Reuters) - Cody Gakpo marcou um gol nos minutos finais de sua estreia em Copa do Mundo e Davy Klaassen fez o segundo já nos acréscimos da partida para dar à Holanda uma vitória de 2 x 0 sobre o Senegal em seu confronto do Grupo A do Mundial no Estádio Al Thumama, nesta segunda-feira.

O técnico Louis Van Gaal escalou o goleiro Andries Noppert, dando a ele a oportunidade de fazer sua primeira partida pela seleção holandesa, e ele teve pouco o que fazer, uma vez que a defesa holandesa controlou os atuais campeões africanos -- embora o goleiro tenha feito uma excelente defesa aos 28 minutos do segundo tempo para desviar um chute de Idrissa Gueye.

O ataque holandês vinha desperdiçando oportunidades até que o holandês Gakpo, de 23 anos, superou pelo alto o goleiro senegalês Edouard Mendy após cruzamento de Frenkie de Jong para abrir o placar de cabeça aos 39 minutos da etapa final.

Klaassen, que saiu do banco de reservas, reagiu rapidamente quando já se contavam nove minutos de acréscimo para aproveitar rebote após chute de Memphis Depay e fazer o segundo para colocar a Holanda no topo do grupo ao lado do Equador, próximo adversário dos holandeses na sexta-feira.

