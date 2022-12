Holanda vence EUA avança para as quartas de final

Os holandeses ganharam dos norte-americanos por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa do Catar edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Holanda venceu a seleção dos Estados Unidos neste sábado (3) por 3 a 1 em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região que tem partes da Ásia e da África.

O adversário dos holandeses nas quartas de final virá do jogo entre Argentina e Austrália, que acontece neste sábado (3), a partir das 16h (horário de Brasília).

A Holanda volta a campo às 16h na próxima sexta-feira (9).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.