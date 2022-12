Inglaterra vence Senegal por 3 x 0 e vai enfrentar França nas quartas de final da Copa

Partida registrou o primeiro gol do capitão Harry Kane nesta Copa do Mundo edit

Por Andrew Cawthorne

AL KHOR, Catar (Reuters) - A Inglaterra ampliou sua invencibilidade contra equipes africanas com uma vitória por 3 x 0 sobre o Senegal, neste domingo, que incluiu o primeiro gol do capitão Harry Kane nesta Copa do Mundo, e agora vai enfrentar a atual campeã França nas quartas de final no Catar.

Inicialmente a Inglaterra parecia lenta contra os velozes atacantes senegaleses, no primeiro encontro entre as duas seleções, e uma maravilhosa defesa com uma mão só de Jordan Pickford impediu Boulaye Dia de dar à seleção africana a vantagem no marcador.

Mas Jordan Henderson acalmou os nervos da Inglaterra aos 38 minutos de jogo, mandando a bola para a rede após ser acionado por Jude Bellingham no final de uma bela troca de passes.

Kane fez o segundo dos ingleses com um chute forte sem chances de defesa para o goleiro Edouard Mendy no último lance do primeiro tempo, ficando apenas um gol atrás do recorde de Wayne Rooney de 53 gols pela Inglaterra.

O ponta Nippy Bukayo Saka marcou o terceiro com um belo toque por cima de Mendy depois de um cruzamento rasteiro de Phil Foden, aos 12 minutos da etapa final.

O número de gols da Inglaterra no Catar --12 até agora-- iguala a melhor marca do país em uma Copa do Mundo, atingida na Rússia em 2018, quando os ingleses chegaram às semifinais. Eles marcaram 11 gols na conquista do título mundial em 1966.

