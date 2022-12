Jogadores da França sofrem com resfriado a dois dias da final

Apoie o 247

DOHA (Reuters) - Vários jogadores da França pegaram resfriado, informou a Federação Francesa de Futebol, enquanto o time se prepara para a final da Copa do Mundo contra a Argentina, com Raphael Varane e Ibrahima Konaté sendo os mais recentes a adoecer nesta sexta-feira.

O zagueiro Dayot Upamecano e o meio-campista Adrien Rabiot ficaram de fora da vitória por 2 x 0 sobre o Marrocos na quarta-feira devido à doença.

O técnico Didier Deschamps se recusou a entrar em pânico após o jogo de quarta-feira e disse que eles estavam tomando cuidado para garantir que a doença não se espalhasse.

O atacante Randal Kolo Muani, que saiu do banco para marcar o segundo gol da França na vitória sobre o Marrocos, disse nesta sexta-feira: "Há uma pequena gripe que está se espalhando, mas nada sério. Eles ficarão bem logo e estarão prontos para domingo."

Um assessor de imprensa francês acrescentou: "Como você sabe, Randal não é médico, comunicaremos sobre isso mais tarde".

Kolo Muani disse que os jogadores que adoeceram foram isolados.

“Os que estão doentes ficam no quarto, estão sendo atendidos pelos médicos e temos feito o distanciamento social. Somos muito rigorosos com isso”, afirmou.

O atacante Ousmane Dembélé disse: "Dayot melhorou e acho que todos estarão prontos. Estamos tomando precauções. No primeiro dia, Dayot ficou em seu quarto e levamos comida para ele e ele voltou com todos no dia seguinte."

Deschamps estava confiante de que Upamecano e Rabiot estarão aptos para o confronto de domingo no estádio Lusail.

"Dayot estará em forma. Desde sábado ele não esteve bem por três dias... teve febre e isso afetou sua força", disse ele na quarta-feira.

"Rabiot estava doente, melhorou esta tarde, mas não o suficiente, então ele ficou no hotel. Temos quatro dias para descansar, então ele deve estar melhor e disponível para domingo."

Caso Konaté e Varane fiquem de fora, no entanto, Deschamps enfrentaria uma difícil decisão, já que ficaria sem dois de seus três principais defensores.

