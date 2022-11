Jornalista sofre ataque de policiais no Catar após agentes confundirem bandeira de Pernambuco com referência LGBTQI+ (vídeo)

Victor Pereira disse que foi obrigado pelos agentes a apagar todos os seus vídeos do celular edit

247 - O jornalista Victor Pereira, que cobre a Copa do Mundo no Catar, denunciou nas redes sociais que foi perseguido após policiais confundirem a bandeira de Pernambuco, que tem como simbolo um arco-íris, com alguma referência ao movimento LGBTQI+.

Visivelmente abalado, Victor disse que foi obrigado a apagar todos os seus vídeos do celular. “Eu tenho autorização para filmar”, explicou.

