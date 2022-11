Lula faz piada com os quatro dedos sobre a Copa: “Só fui até o tetra”

Lula fez uma piada nas redes sociais com o baiano Josevaldo de Almeida Thomé, que viralizou por ter seis dedos em cada mão edit

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma piada nas redes sociais com o baiano Josevaldo de Almeida Thomé, 45 anos, que viralizou por ter seis dedos em cada mão. O petista, que perdeu o mindinho da mão esquerda em um acidente de trabalho, brincou com o número de títulos da seleção brasileira em Copas do Mundo.

“Só fui até o tetra, mas rumo ao Hexa!”, escreveu Lula, em um tuíte publicado nesta quarta-feira (23).

