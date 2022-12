Marrocos vence Espanha nos pênaltis e pela primeira vez vai às quartas de final da Copa

Apoie o 247

247 - A seleção de Marrocos derrotou a Espanha e se classificou pela primeira vez para as quartas de final de uma Copa do Mundo, em jogo disputado nesta terça-feira (6), no estádio Cidade da Educação, no Catar.

Os dois times empataram em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O time de Luis Enrique foi eliminado pela seleção de Marrocos na decisão por pênaltis, por 3 a 0. O goleiro Bono, com duas defesas nas penalidades, de Soler e Busquets, foi o grande herói da histórica classificação.

Com a vitória histórica, Marrocos agora enfrenta o vencedor da partida entre Portugal e Suíça, no próximo sábado (10), às 12h, no Al Thumama.

