Marrocos vence o Canadá e se classifica para as oitavas da Copa pela primeira vez em 36 anos

DOHA (Reuters) - Dois gols no primeiro tempo colocaram o Marrocos a caminho da liderança do Grupo F da Copa do Mundo, mas tiveram que segurar uma vitória por 2 x 1 sobre o Canadá no Estádio Al Thumama, nesta quinta-feira, após sofrerem um gol contra que manteve o jogo nervoso durante o segundo tempo.

O Marrocos terminou uma fase de grupos com sete pontos, dois a mais que a vice-líder Croácia, para avançar às oitavas de final apenas pela segunda vez na história, 36 anos depois de se tornar o primeiro país africano a atingir o mata-mata de uma Copa do Mundo, em 1986, no México.

Um erro do goleiro do Canadá permitiu que Hakim Ziyech conseguiu o primeiro gol marroquino logo aos 4 minutos, seguido por um segundo aos 23 minutos de Youssef En-Nesyri, após receber um lindo passe longo de Achraf Hakimi.

Mas Nayef Aguerd desviou para trás um cruzamento de Sam Adekugbe contra o próprio gol cinco minutos antes do intervalo para oferecer ao Canadá já eliminado uma chance de voltar ao jogo e ganhar um primeiro ponto na Copa do Mundo.

O Canadá chegou perto do gol de empate no segundo tempo, mas acabou sendo incapaz de balançar as redes.

O Marrocos jogará na próxima terça-feira contra o segundo colocado do Grupo E, que será decidido mais tarde nesta quinta-feira entre Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha.

