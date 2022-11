Militão e Rodrygo são 1ªs opções de Tite para vagas de Danilo e Neymar

Apoie o 247

247 - Com apenas dois treinamentos pela frente antes da segunda rodada da Copa do Mundo, Tite pensa em Éder Militão e Rodrygo como substitutos dos lesionados Danilo e Neymar. O próximo jogo é na segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça. As informações são do portal UOL.

Assim, o Brasil seria escalado da seguinte maneira: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Rodrygo; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

