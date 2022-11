Neuza Back será primeira brasileira a entrar em um jogo masculino de Copa do Mundo

Apoie o 247

247 - A brasileira Neuza Inês Back, de 38 anos, será a primeira mulher do País a entrar em um jogo masculino em uma Copa do Mundo. Ela será árbitra assistente na partida entre Costa Rica e Alemanha, na quinta-feira (1), pela terceira rodada do Grupo E, às 16h (de Brasília). A outra assistente será a mexicana Karen Diaz Medina. A francesa Stéphaine Frappart apitará o jogo.

Nascida no município de Saudades, no interior de Santa Catarina, Neuza mora na cidade de São Paulo (SP), onde divide apartamento com a árbitra Edina Alves Batista.

A decisão de se mudar para a capital paulista tinha como principal objetivo o crescimento e novas oportunidades na carreira.

