Neymar prometeu homenagem a Bolsonaro, mas, se fizer, poderá ser punido pela Fifa

247 - Ainda durante a campanha eleitoral, Neymar participou de uma live com Jair Bolsonaro (PL) e lhe prometeu homenageá-lo se fizesse um gol na Copa do Mundo. No entanto, matéria do jornal O Globo explica que Neymar pode ser punido pelo gesto.

"Há proibição de manifestação política com exceção de defesa de direitos humanos", diz o texto.

Neymar havia prometido fazer o número 22 com as mãos, em alusão ao número do então candidato à reeleição.

O advogado Eduardo Carlezzo, especialista em direito esportivo, afirma que Neymar estaria sujeito a uma punição disciplinar se fizesse a homenagem.

"A exibição de mensagem política, religiosa ou pessoa ou slogans de qualquer natureza ou linguagem ou forma por jogadores e oficiais (árbitros e técnicos) é proibido", diz o artigo 33 do regulamento da Copa, em seu parágrafo 3º.

