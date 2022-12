O jantar de milhões: banquete de jogadores regado a bife de ouro custou quase R$ 1 milhão

Banquete teve direito a bifes com carnes nobres envoltas em ouro e oito garrafas de alguns dos vinhos mais caros do mundo edit

247 - Quatro bifes cobertos com ouro + muitas garrafas de vinho = R$ 915 mil. Este foi o valor do banquete dos jogadores da seleção brasileira no badalado restaurante do chef-celebridade Nusret Gokçe, o Salt Bae, na filial do restaurante Nusr-et em Doha, no Catar.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, na conta estão dois bifes de Istambul cobertos com folhas de ouro, dois bifes otomanos dourados, dois filés mignon e mais 11 bifes de filé, além de 15 sobremesas Baklava (massa folhada com recheio de nozes ou pistache) com ouro.

Porém, o que engrossou o caldo desta conta milionária foram as bebidas. Ainda de acordo com a reportagem, os atletas e ex-atletas brasileiros ostentaram bebendo os vinhos mais caros do mundo: mais de R$ 700 mil em garrafas. Foram cinco garrafas de Petrus, duas garrafas de Petrus 2009 Louis XIII e uma garrafa de Château Margaux - todos são vinhos da região francesa de Bordeaux e estão entre os mais celebrados do mundo.

O custo da extravagância foi postado pelo dono do restaurante em suas redes sociais com a seguinte legenda: "Qualidade nunca é cara", escreveu Salt Bae mostrando a conta de 645 mil dirhams ou cerca de R$ 915 mil.

