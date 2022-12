Partida entre Japão e Croácia vai para prorrogação

Jogo entre Japão e Croácia foi para a prorrogação com o placar empatado em 1 x 1 ao final dos 90 minutos edit

AL WAKRAH, Catar (Reuters) - A partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre Japão e Croácia foi para a prorrogação com o placar empatado em 1 x 1 ao final dos 90 minutos, depois que um gol de Ivan Perisic tirou a vantagem japonesa, que abriu o placar com Daizen Maeda.

Perisic recebeu um cruzamento de Dejan Lovren e acertou uma cabeçada poderosa para empatar para a Croácia aos 10 minutos do segundo tempo.

Maeda deu a liderança ao Japão aos 43 minutos, ao chutar de perto depois que Ritsu Doan fez um cruzamento certeiro para a área.

