Polônia bate Arábia Saudita por 2 x 0 e embola grupo da Argentina

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - A Polônia reforçou neste sábado suas chances de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986, após gols de Piotr Zielinski e Robert Lewandowski terem matado os esforços da Arábia Saudita e garantido a vitória na partida pelo Grupo C do Mundial do Catar.

Zielinski marcou após 39 minutos e Lewandowski colocou a partida fora do alcance da Arábia Saudita a oito minutos do fim, e o goleiro Wojciech Szczesny defendeu um pênalti e voltou a impedir os sauditas de marcarem ao novamente desviar após o rebote, mantendo a Polônia na partida contra uma seleção saudita que esteve sempre no ataque.

O resultado deixa a Polônia precisando apenas de um ponto na partida final do Grupo C contra a Argentina para garantir sua vaga na próxima fase.

A Arábia Saudita foi o melhor time no primeiro tempo e teve a vantagem de algumas decisões favoráveis da arbitragem, mas vai lamentar o pênalti perdido por Salem Al-Dawsari, que marcou o gol da vitória histórica sobre a Argentina por 2 x 1 na terça-feira.

