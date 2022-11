Príncipe da Arábia Saudita vai presentear jogadores da seleção com carro de R$ 7 milhões por vitória sobre Argentina

Apoie o 247

247 - O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, dono do Newcastle (da Premier League), vai presentear os jogadores da seleção do país com um carro modelo Rolls Royce Phantom - para cada atleta. O veículo custa cerca de R$ 7,2 milhões.

Os 'presentes' serão entregues na volta dos jogadores para casa, após a Copa do Mundo do Catar.

O príncipe deve entregar os veículos pessoalmente.

