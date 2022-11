Richarlison já doou camisa autografada para ajudar a pagar cirurgia de homem com Parkinson,

Apoie o 247

247 - Autor dos dois primeiros gols do Brasil na Copa do Catar, Richarlison deu o que falar na internet, após o jogo contra a Sérvia, nesta quinta (24). Um dos assuntos foi a ajuda que ele deu para pagar uma cirurgia de um homem com doença de Parkinson, em 2017, no Recife. As informações são do portal G1.

Na época, o atacante ofereceu, espontaneamente, uma camisa autografada para ser sorteada e ajudar a levantar o valor para o procedimento. Procurada pela reportagem, a assessoria do jogador confirmou que ele fez a doação do material esportivo.

O Brasil ganhou da Sérvia por 2 x 0, com os gols feitos por Richarlison aos 17 e 27 minutos do segundo tempo. No Recife, o capixaba virou herói e ganhou boneco gigante. Foi na capital que, há cinco anos, aconteceu o caso de solidariedade envolvendo o jogador.

O homem operado foi o consultor financeiro Edgar Ferreira de Souza, pai da nutricionista e estudante de medicina Laryssa Nogueira. No Twitter, ela publicou a história, elogiando o atacante.

