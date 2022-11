Senegal vence o Equador por 2 x 1 e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

Apoie o 247

DOHA (Reuters) - Um gol do capitão Kalidou Koulibaly no segundo tempo garantiu ao Senegal uma vitória por 2 x 1 contra o Equador, nesta terça-feira, que classificou a equipe africana para as oitavas de final da Copa do Mundo apenas pela segunda vez na história.

Koulibaly mandou para o fundo da rede aos 25 minutos do segundo tempo, apenas três minutos depois de Moises Caicedo ter empatado para o Equador. Ismaila Sarr, de pênalti, havia aberto o marcado no primeiro tempo para os senegaleses.

Com o resultado, Senegal chegou a seis pontos no Grupo A, um ponto atrás da Holanda, que derrotou o anfitrião Catar por 2 x 0 na outra partida do grupo.

O Equador, que precisava de um empate para se classificar para as oitavas de final pela segunda vez depois de 2006, terminou em terceiro lugar com quatro pontos, após um jogo disputado sob o ritmo implacável dos tambores dos torcedores senegaleses.

Senegal, que chegou às quartas de final em 2002 em sua visita anterior à fase de mata-mata, enfrentará os vencedores do Grupo B, que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales, nas oitavas de final.

