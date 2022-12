Tite confirma que Neymar joga contra a Coreia se treinar neste domingo (4)

Apoie o 247

247 - O técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou que, se Neymar participar do treino da seleção marcado para às 12h (de Brasília) deste domingo (4), vai jogar contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. A partida está marcada para esta segunda-feira (5), às 16 horas (de Brasília). As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Ele vai treinar hoje à tarde. Se treinar hoje à tarde, vai para o jogo. Isso vai depender de um trabalho específico", disse o treinador. "Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início e o técnico tem de assumir sua responsabilidade. Eu prefiro assim", acrescentou.

O jogador sofreu lesão no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia. O atacante ficou fora da vitória sobre a Suíça e da derrota para Camarões.

