Torcida indiana faz clipe estilo Bollywood para a seleção brasileira (vídeo)

247 - Se toda a nação brasileira não for suficiente para incentivar a seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar, podemos contar também com um apoio que vem do outro lado do mundo: da Índia. As informações são do portal G1.

Os torcedores do Brazil Fans Kerala são tão fanáticos pela Seleção que fizeram uma música e até um videoclipe para incentivar o nosso time. E não tem problema se os jogadores não conseguirem entender a letra, porque no final dessa matéria tem ela traduzida.

Quem canta é Nikhil Prabha, diretor musical da indústria cinematográfica da Índia. Ele também é o compositor da música.

“Esperamos que recebam essa canção de coração cheio”, disse o grupo de torcedores ao postar a música nas redes sociais.

Eles também pediram desculpas caso tenha alguma falha, pois a gravação foi preparada em um prazo curto. Pelos comentários na postagem, parece que os fãs aprovaram a produção e o carinho dos indianos.

Veja:

