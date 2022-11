“Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho”, diz Lula em dia da estreia do Brasil na Copa

“Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras”, postou o presidente antes do jogo com a Sérvia edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi às redes sociais horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar e defendeu que os brasileiros e brasileiras vistam a camisa da seleção, com as cores da bandeira.

“Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil”, postou Lula.

