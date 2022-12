Veja novos confrontos definidos para as oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção francesa vai encarar a Polônia na próxima fase. Confira outras partidas definidas para as oitavas de final do torneio realizado no Catar edit

247 - A Argentina enfrentará a Argentina no sábado (3), às 16h, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. No domingo (4), às 12h, a seleção francesa vai encarar a Polônia na próxima fase.

Nas outras partidas das oitavas, uma partida será entre Holanda e Estados Unidos. No outro jogo, a Inglaterra vai encerar Senegal.

Nesta quinta-feira (1), acontecem os jogos que definirão os grupos E e F da Copa do Mundo. A Bélgica e Croácia duelam às 12h. No mesmo horário, o Marrocos pega o eliminado Canadá para garantir mais um país africano nas oitavas.

Às 16h, acontecem os jogos do Grupo E, em que todo mundo tem chance de classificação. A Espanha enfrenta o segundo colocado Japão, e a lanterna Alemanha precisa vencer a Costa Rica e torcer contra os japoneses.

