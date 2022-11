Veja os confrontos definidos para as oitavas de final da Copa do Mundo

Uma das partidas será entre Holanda e Estados Unidos na próxima fase do torneio realizado no Catar edit

247 - Finalizados o Grupo A e o Grupo B da Copa do Mundo, foram definidos dois jogos para as oitavas de final do torneio, realizado no Catar, no Oriente Médio, região formada com partes da Ásia e da África.

Holanda e Estados Unidos vão se enfrentar. O outro jogo será entre Inglaterra e Senegal.

As outras partidas vão ser definidas até sexta-feira (2), com a conclusão dos jogos do Grupo G e do Grupo H. Os confrontos eliminatórios ocorrerão em seguida, a partir de sábado (3).

