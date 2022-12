Vladimir Putin liga para Alberto Fernández e parabeniza Argentina pelo título da Copa do Mundo 2022

Apoie o 247

Sputnik - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou seu colega argentino, Alberto Fernández, em uma conversa telefônica por ocasião da vitória da Argentina na Copa do Mundo no Catar, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A conversa entre os dois líderes ocorreu neste domingo (18), logo após a seleção da Argentina superar a França em disputa que foi até os pênaltis.

"Vladimir Putin acabou de conversar por telefone com o presidente argentino Fernández e o parabenizou calorosamente pela vitória da seleção argentina na Copa do Mundo", disse Peskov a repórteres.

Mais cedo, a embaixada russa em Buenos Aires destacou que na Rússia "todos apoiaram a Argentina. Assim foi e assim será".

Neste domingo, a Argentina venceu a França na última rodada dos pênaltis por 4 a 2, consagrando-se tricampeã mundial.

