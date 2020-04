14º no ranking do coronavírus, Brasil é o que menos testa dentre os 15 com mais casos

O déficit de testes do coronavírus do Brasil em comparação a outros países que sofrem com a pandemia do coronavírus é estratosférico. O país faz 296 testes por milhão de habitantes; os EUA, mais de 7 mil; a Alemanha, mais de 15 mil por milhão. O Irã faz dez vezes mais testes por milhão que o Brasil edit

247 - O Brasil, que ocupa a 14ª colocação dentres os 15 países com mais casos de coronavírus no planeta, é o que menos testa sua população. A diferença é brutal. Enquanto o Brasil faz 296 testes por milhão de habitantes, os EUA fazem mais de 7 mil; a Alemanha faz mais de 15 mil por milhão. A diferença do Brasil é enorme até em relação ao Irã, que testa 10 vezes mais: 2.755 testes por milhão.

Há uma disputa global pelos kits de testes que são produzidos na China, Índia, EUA e países europeus - o Brasil não os fabrica.

O professor de virologia da UFRJ Amilcar Tanuri, coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da universidade, disse a O Globo que o Brasil está “sob a tempestade perfeita”: sofre com falta de infraestrutura para produzir testes, é refém da importação em um mercado sob demanda extrema e pena com a falta de ação do governo federal para resolver o problema: “O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez tudo o que podia. Mas falta apoio e uma ação mais incisiva do governo”.

Roger Chammas, da Rede USP para Diagnóstico da Covid-19 (Rudic) afirmou que o Brasil sofre com a falta de investimento em pesquisa: “Esse é o preço que pagamos por jamais termos investido em pesquisa e na indústria de biotecnologia. Agora, temos uma extrema dependência do exterior, uma ameaça gravíssima à nossa soberania”.

