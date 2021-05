2.200 pessoas morreram por Covid-19 em 24 horas no Brasil

247- De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em todo o país 2.202 pessoas morreram vítimas de Covid-19 nas últimas 24 horas. Outras 63.430 pessoas foram diagnosticadas com a doença no mesmo período, chegando a um total de 15.145.879 pessoas infectadas em todo o território nacional.

São Paulo é o estado com os maiores índices e mata mais por covid que França, Alemanha e Espanha. O território ocupa a 9ª posição em mortes no mundo. São mais de 100 mil mortes e 2.997.282 infectados.

Treze capitais já anunciaram a paralisação parcial da vacinação por falta de doses da CoronaVac. As informações são da CNN

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.