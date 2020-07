Abandonados pelo governo, indígenas apelam a doações de R$ 1 para erguer hospital de campanha

247 - O abandono do governo de Jair Bolsonaro, que não promove ação alguma para proteger a população indígena da pandemia, tem tem levado povos indígenas do Xingu a promoverem campanhas de arrecadação de fundos no combate ao vírus.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a campanha de arrecadação de fundos da Associação Yawalapiti Awapá, pede doações de R$ 1 para a construção de um hospital de campanha.

A reportagem também relata que, além da falta de estrutura física, lideranças do Parque Indígena do Xingu relatam preconceito de hospitais urbanos com os indígenas. A escalada da doença lotou os leitos hospitalares em Mato Grosso.

A pandemia avança rapidamente na comunidade Xingu. O primeiro óbito foi de um bebê de 45 dias, Salu Kalapalo, em 13 de junho. De lá para cá, são sete mortes — a última ocorreu na manhã desta sexta-feira. As etnias kalapalo, com três óbitos, e yawalapiti, com duas, são as mais afetadas.

Saiba mas

primeira reunião da sala de situação para combate à pandemia nas comunidades indígenas foi um fiasco. Lideranças indígenas saíram traumatizadas com tantas agressões por parte das autoridades do governo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “segundo os relatos dos representantes indígenas, após a fala de abertura, feita por Barroso, eles passaram a ser alvos de ataques e ofensas por parte de membros do governo Jair Bolsonaro (sem partido), especialmente pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e pelo secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Segundo os presentes, Silva fez uma fala agressiva, na qual disse que as acusações de "genocídio indígena" praticado pelo governo Bolsonaro são "cínicas", "covardes" e "levianas".”



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.