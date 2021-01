Agência Europeia de Medicamentos aprova uso emergencial da vacina da Moderna contra o coronavírus

247 com Reuters - A vacina contra o coronavírus da Moderna se tornou nesta quarta-feira a segunda a receber aprovação da agência reguladora de medicamentos da Europa, com as autoridades acelerando a disponibilização de doses com o objetivo de conter a pandemia em meio às preocupações com novas variantes do vírus.

Após o aval da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o passo final é a aprovação pela Comissão Europeia, que deve acontecer rapidamente.

Agora, a Comissão Europeia precisa autorizar a aplicação das doses da vacina nos 27 países do bloco. A vacina da Moderna foi aprovada com o imunizante da Pfizer/BioNTech já em uso emergencial na região.

