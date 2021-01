Além de oxigênio, Venezuela também envia médicos a Manaus

Segundo o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, 107 médicos brasileiros e venezuelanos, formados na Escola Latino-Americana de Medicina de Caracas, apareceram no consulado da Venezuela em Boa Vista para oferecerem seus serviços ao estado do Amazonas edit

247 - Neste sábado, 16, chegam os primeiros caminhões venezuelanos com cilindros com milhares de litros de oxigênio para Manaus (AM). Segundo o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, além do oxigênio, que falta no Amazonas, o país também enviará centenas de médicos para o Brasil.

Arreaza, nas redes sociais, neste sábado, afirmou que na sexta-feira, 15, 107 médicos brasileiros e venezuelanos, formados na Escola Latino-Americana de Medicina de Caracas, apareceram no consulado da Venezuela em Boa Vista (RR) para oferecerem seus serviços ao estado do Amazonas. “Eles foram agrupados na brigada Simón Bolívar”, afirma o chanceler.

Ayer se presentaron en nuestro Consulado en Boa Vista, Roraima,Brasil, 107 [email protected] brasileñ@s y [email protected], graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Caracas, que en esta emergencia ofrecen sus servicios al Estado Amazonas. Se agruparon en la brigada "SIMÓN BOLÍVAR" pic.twitter.com/DNOIcqhShe January 16, 2021

