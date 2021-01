Alemanha estende lockdown até 14 de fevereiro

Governo também determinou o uso obrigatório de máscaras cirúrgicas no transporte público e em supermercados, além de manter escolas fechadas. Confinamento estava previsto para acabar no fim de janeiro edit

Deutsche Welle - A Alemanha decidiu nesta terça-feira (19/01) estender até 14 de fevereiro o lockdown em vigor no país e que deveria terminar no fim de janeiro. A decisão foi tomada durante uma reunião da chanceler federal Angela Merkel com os governadores dos 16 estados, que durou mais de sete horas. O governo anunciou ainda novas restrições com o objetivo de conter o avanço da pandemia de covid-19.

Essa é a segunda prorrogação do lockdown, que deveria chegar inicialmente ao fim em 10 de janeiro. Com isso, bares, restaurantes, hotéis, academias de ginástica, cinemas, teatros e diversos estabelecimentos comerciais deverão seguir fechados. Já as escolas e jardins de infância deverão reabrir apenas em 15 de fevereiro.

"Agora é a hora de tomar medidas preventivas contra o coronavírus", afirmou a chanceler. "Nossos esforços para conter o vírus estão ameaçados por um sério perigo", disse se referindo à nova cepa do vírus que causou uma explosão de casos no Reino Unido.

