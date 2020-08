Alemanha registra 1.707 novos casos da Covid-19 em 24 horas e atinge nível de pico de abril

A Alemanha registrou 1.707 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, número mais elevado desde abril, de acordo com dados do instituto epidemiológico RKI, que apontam 228.621 infectados no país europeu desde o início da pandemia edit

247 – A Alemanha registrou 1.707 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, número mais elevado desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados na manhã desta quinta-feira (20). Os registros do instituto epidemiológico RKI, que apontam 228.621 infectados desde o início da pandemia, confirmam a aceleração dos contágios no país europeu nas últimas semanas. A informação é do portal G1.

O número de novos casos por dia era compatível aos índices de maio, quando a pandemia começou a retroceder na Alemanha. No entanto, com 1.707 infectados, o país europeu retorna aos níveis de pico registrados no fim de abril, acrescenta a reportagem.

O governo alemão passou a declarar praticamente todo o território da Espanha e parte dos Bálcãs como zonas de risco. É necessário testes e quarentenas para os viajantes que retornam destas regiões.

"A duplicação de casos adicionais observada a cada dia na Alemanha nas últimas três semanas constitui uma evolução que não deve continuar", declarou a chanceler Angela Merkel.

