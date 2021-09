Alemanha retira Brasil da lista de alto risco e libera entrada de brasileiros vacinados com CoronaVac

Apoie o 247

247 - O Instituto Robert Koch, do governo da Alemanha, retirou nesta sexta-feira (17) o Brasil da lista de países considerados de alto risco. A mudança, que passa a valer a partir de domingo (19), significa que brasileiros que se vacinaram com a CoronaVac ou que ainda não completaram a imunização também não precisarão mais de quarentena para ingressar na Alemanha.

Agora, a Alemanha exige de brasileiros apenas a apresentação de um teste negativo realizado 72 horas antes da viagem ou um comprovante de recuperação da Covid-19.

Além do Brasil outras 13 áreas foram reclassificadas pelo instituto: Bangladesh, Botswana, Essuatíni, Índia, Irlanda – região oeste, Lesoto, Malawi, Nepal, Portugal – região do Algarve, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Chipre. (Com informações da CNN Brasil).

