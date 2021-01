Amazonas tem 404 pacientes com Covid-19 na fila de espera por leitos

247 - O Amazonas é um dos estados que vêm sendo mais fortemente atingidos pela pandemia da Covid-19. Com a alta no número de infecções, há 404 pacientes com a doença na fila de espera por um leito tanto na rede pública como na privada.

Destes, 58 aguardam em gravidade um leito de UTI. O restante dos pacientes esperam por internação em leitos clínicos.

Na última quinta-feira (7), a fila era de 301 pacientes, segundo dados da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), reportados no Uol.

Mortes pela Covid-19 no Amazonas já superam 5 mil e casos da doença são mais de 200 mil.

O conhecimento liberta. Saiba mais