América Latina ultrapassa 100.000 infectados pelo coronavírus

247 - Os casos relatados de infecção por coronavírus na América Latina foram de 100.952 neste domingo (19), enquanto o número de mortes pela covid-19 foi de 4.924, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

O Brasil, com uma população de 210 milhões de habitantes, é o país mais afetado pela pandemia na região, com um total de 39.144 casos e 2.484 mortes.

As infecções por coronavírus no Peru, cujos 32 milhões de habitantes são a segunda população latino-americana mais afetada pelo surto, ultrapassaram 15.000 neste domingo, informou o Ministério da Saúde. O total de pessoas afetadas pela pandemia no território peruano é de 15.628, enquanto 400 pessoas morreram da covid-19.

Até o momento, o Chile registrou 10.088 casos confirmados e 133 mortes por covid-19 entre seus 18,7 milhões de habitantes. Enquanto isso, o Equador (17 milhões de habitantes) adiciona 9.468 infecções e 474 mortes, enquanto o México (126 milhões) registra 7.497 infectados e 650 mortes, informa Russia Today.

