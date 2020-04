Andrea Bocelli fará concerto de Páscoa ao vivo de Milão neste domingo às 14h (LINK PARA ASSISTIR)

Andrea Bocelli, um dos tenores mais famosos do mundo, vai cantar na vazia Catedral de Milão, ou Duomo di Milano, neste domingo de Páscoa, às 14h (hora de Brasília). Clique no link para assistir edit

247 - Acompanhado apenas do organista Emanuele Vianelli, o tenor Andrea Bocelli, um dos mais aclamados do planeta, cantará ao mundo neste domingo de Páscoa, às 14h (horário de Brasília), numa Catedral de Milão vazia devido à pandemia do coronavírus. O concerto tem o nome de Music for Hope ("Música pela esperança") e será transmitido ao vivo pelo canal de Bocelli no Youtube. Clique aqui para assistir .

“'Acredito na força de rezar juntos” afirmou o tenor ao anunciar o concerto, no qual será acompanhado apenas pelo organista da catedral, Emanuele Vianelli. "Estou honrado e feliz em responder 'Si' ao convite da cidade e do Duomo de Milão", disse Bocelli em um comunicado do evento.

"Durante momentos como esse, em que somos forçados a ficar em casa, temos que usar essa oportunidade para fazer coisas que gostaríamos de fazer, mas não tínhamos tempo para elas", afirmou o cantor ao jornal britânico "The Guardian".

