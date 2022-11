Anvisa aprova, por unanimidade, venda de remédio contra Covid-19 em farmácias

Apoie o 247

247 - A Anvisa aprovou, nesta segunda-feira (21), a venda, em farmácias e hospitais particulares do Brasil, do medicamento feito para o tratamento da Covid-19, o Paxlovid. A informação é da coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo.

O medicamento já havia tido seu uso emergencial aprovado no Brasil em março, sendo composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir. Sua venda deve ocorrer sob prescrição médica e a diretoria colegiada da Anvisa também determinou que a fabricante deve priorizar o abastecimento para o programa do SUS.

A aprovação levou em conta "a venda ao mercado privado do medicamento em outros países com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos e Canadá" e "o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país ", informa a coluna.

"O diagnóstico precoce e o tratamento ambulatorial, quando necessário, são importantes para evitar a progressão da doença para casos graves", afirma Meiruze Freitas, uma das diretoras da Anvisa.

