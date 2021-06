Anvisa aprova prorrogação de validade de vacina da Janssen

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (14) a ampliação da data de validade da vacina da Janssen contra a Covid-19.

Decisão ocorre horas após a farmacêutica da Johnson & Johnson suspender o envio ao Brasil de três milhões de doses, previstas para chegar nesta terça-feira (15). A validade do imunizante estava prevista para 27 de junho.

Após o anúncio da Janssen, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o lote com as vacinas deve chegar ao Brasil na quarta-feira (16). "Ainda não sei detalhes. Mas quarta deve chegar", disse Queiroga, durante evento no Palácio do Planalto.

ATENÇÃO: Confirmada a apuração de Renata Agostini e Kenzô Machida. ANVISA autorizou a prorrogação da data de validade da vacina da Janssen. LIGA 577 — Daniela Lima (@DanielaLima_) June 14, 2021





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.